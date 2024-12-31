Северокорейские военные могут стать более серьезной угрозой: эксперт о перспективах новых волн бойцов

Северная Корея активно наращивает производство оружия, включая дроны. По словам эксперта, более 200 заводов страны трудятся над вооружением, используя ресурсы, полученные от России.

Северокорейские военные, примкнувшие к войне на стороне России, действуют по модели, похожей на тактику ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивна пошта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

"Когда 'Вагнер' появился — это были зеки, у них не было боевого опыта, но их было очень много. Они были мотивированы тем, что их выпускали из колонии и вооружали. Первые волны были очень слабы", — отметил Нарожный, проводя параллели с нынешней ситуацией.

Небольшое количество, но значительный потенциал

По словам эксперта, Северная Корея в настоящее время отправила в Украину лишь около 11 тысяч военных, что составляет всего 2% от общей группировки российских сил на оккупированных территориях.

"Это небольшое количество – около 2 процентов. То есть на грани статистической погрешности. Но они учатся, они сюда приехали именно учиться. С этими 11 тысячами приехало целых три генерала – огромное количество генералитета для такого небольшого количества людей. Они получают опыт – его изучат, применят”, — подчеркнул Нарожный.

Производство оружия в КНДР

Эксперт отметил, что Северная Корея активно наращивает производство оружия, включая дроны. По его словам, более 200 заводов страны трудятся над вооружением, используя ресурсы, полученные от России.

“Это может быть угроза как для нас – что может получить следующую волну. И она уже будет обучена для работы с дронами, противодействием минным полям, артиллерии”, – пояснил Нарожный.

Риск для Корейского полуострова

Участие северокорейских военных может повлиять не только на ситуацию в Украине, но и на Корейском полуострове.

“У них в армии 1,5 млн. бойцов, и еще несколько миллионов в резервах. Они могут призвать и отправить на фронт. Поэтому это огромная опасность, но для нас это рычаг для переговоров с Южной Кореей, являющейся одним из ведущих производителей оружия в мире», — подытожил эксперт.

В то же время, американский Пентагон не видит значительной эффективности в участии военнослужащих КНДР в боях в Курской области против ВСУ. Тем не менее, северокорейские силы понесут существенные потери.