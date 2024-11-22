Северокорейские военные заметили на одном из направлений в Украине: где именно

Военные Северной Кореи заметили на Харьковском направлении. Вероятно, они будут проводить штурмовые действия.

Об этом телеканалу рассказал командир сводного подразделения 153 отдельной механизированной бригады Назарий Кишак "Шериф" в эфире одного из телеканалов.

"Видим, что уже на нашем направлении есть военнослужащие из КНДР. Я не могу разглашать, но я вижу, что они разделяются на подразделения и на передней линии уже делают маленькие накопления", — говорится в заявлении.

Командир сводного подразделения считает, что оккупанты ожидают ухудшения погодных условий, чтобы проводить штурмовые действия.

Напомним, Южная Корея сообщила о деталях сотрудничества РФ и КНДР. Идет речь о том, что Пхеньян получил от Москвы зенитные ракеты ПВО и другого оборудования.

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