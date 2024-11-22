Северокорейские военные заметили на одном из направлений в Украине: где именно

Детали пребывания солдат КНДР украинские военные не разглашают.
Военные Северной Кореи заметили на Харьковском направлении. Вероятно, они будут проводить штурмовые действия.
Об этом телеканалу рассказал командир сводного подразделения 153 отдельной механизированной бригады Назарий Кишак "Шериф" в эфире одного из телеканалов.
"Видим, что уже на нашем направлении есть военнослужащие из КНДР. Я не могу разглашать, но я вижу, что они разделяются на подразделения и на передней линии уже делают маленькие накопления", — говорится в заявлении.
Командир сводного подразделения считает, что оккупанты ожидают ухудшения погодных условий, чтобы проводить штурмовые действия.
Напомним, Южная Корея сообщила о деталях сотрудничества РФ и КНДР. Идет речь о том, что Пхеньян получил от Москвы зенитные ракеты ПВО и другого оборудования.
Читайте также:
- Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны
- Составляют ли войска Северной Кореи опасность: что говорят в ВСУ
- Удар по Днепру: ГУР обнародовало данные о новой российской баллистике и ракетном комплексе "Кедр"