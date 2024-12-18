Северокорейские войска уже участвуют в боевых действиях на стороне России против ВСУ

Северная Корея направила 11 тысяч солдат в Россию, которых не признают на фронте.

По данным разведки, речь идет об 11 тысячах военных, присутствие на фронте которых официально не признали ни Москва, ни Пхеньян.

Как пишет американское издание CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Северная Корея уже понесла "несколько сотен" потерь – как погибших, так и раненых – в Курской области с момента отправки тысяч своих военных в Россию в октябре.

"Если бы я должен был охарактеризовать их возможности в целом, не учитывая их снаряжение, я бы сказал, что это не закаленные в боях войска, они никогда раньше не участвовали в боевых действиях", — сказал американский чиновник, добавив, что среди потерь есть "все звания", включая командир.

Но некоторые аналитики предостерегают от недооценки северокорейцев.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, отправит "лучших" из элитного подразделения высоко тренированных и "запрограммированных" солдат, известного как Штурмовой корпус, утверждает генерал-лейтенант в отставке Чон Ин Бум, ветеран армии Южной Кореи.

Некоторые из них являются спецназовцами, подобными американским Navy SEALs или британским SAS. Другие – легкая пехота и снайперы, добавил он.

Штурмовой корпус — 11-й армейский корпус вооруженных сил Северной Кореи — "лучше подготовлен, физически более вынослив и мотивирован, чем обычный северокорейский солдат", сказал Чон.

Майкл Мэдден, внештатный научный сотрудник программы 38 North в Центре Стимсона в Вашингтоне, заявил, что это самое большое развертывание северокорейских солдат со времен Вьетнамской войны.

"Эти ребята запрограммированы. Они идеологически подготовлены", — сказал он. "Но вопрос в том, насколько хорошо они запрограммированы? Насколько сильна их подготовка?"

"Вероятно, они лучше подготовлены, чем другие солдаты, участвующие в зарубежных конфликтах, особенно с точки зрения ментальной подготовки".

"Разрешена мишень"

Дроновая война сменила поле боя в Украине, внося новые уровни наблюдения и разрушения для военных целей, а также гражданской инфраструктуры.

Также существует вполне реальная вероятность, что северокорейцы будут убивать оружием американского производства. Белый дом заявил, что эти войска являются "разрешенной мишенью".

Южнокорейские законодатели утверждают, что Россия учит северокорейских солдат примерно 100 базовых военных команд, таких как "огонь" и "на позицию", поскольку возникают проблемы с коммуникацией.

По данным Госдепартамента США, их обучение в России включало артиллерийские тренировки, управление беспилотными летательными аппаратами, а также основные пехотные операции, в частности "зачистку траншей", являющиеся критически важными навыками для боевых действий на передовой.

Разведданные свидетельствуют, что северокорейские солдаты интегрируются в русскую армию.

Недоедание и паразиты

Северная Корея является одним из самых милитаризованных государств мира из примерно 1,2 миллиона военнослужащих, по данным CIA World Factbook, а все граждане обязаны проходить обязательную военную службу с 17 лет.

Продолжительность службы обычно составляет 10 лет для мужчин, хотя последние оценки свидетельствуют, что этот срок был сокращен вдвое.

Хотя силы специального назначения Северной Кореи, вероятно, получают лучшие еду и одежду, по словам Чона, обычные солдаты страдали от недостатка в прошлом.

Ким Сон Хан, перебежчик, ныне живущий на Юге, вспоминает свои 12 лет в северокорейской армии как период нехватки пищи, плохого обращения и изнурительных зимних маршей без сна. начало заканчиваться", – сказал он. "Норма риса, которая раньше составляла 800 граммов на прием пищи, уменьшилась до 800 граммов в день, а в конце концов нам давали только кукурузную кашу без риса”.

Во время тренировок регулярно случались несчастные случаи, например случайные выстрелы, подрывы гранат и другие ошибки в обращении с оружием.

Верность превыше всего

В северокорейском обществе член 11-го армейского корпуса, по всей вероятности, занимает относительно привилегированное положение.

Это подразделение высоко уважают, и оно занимает позицию почти на одном уровне с подразделениями, обеспечивающими личную охрану лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. Главным критерием для вступления является лояльность к режиму.

"Они проверяют ваше семейное происхождение до второго колена, то есть к двоюродным братьям и сестрам. Они знают, кто ваши родители, и знают, где вы живете", – сказал Мэдден.

"Если вы хорошо проявляете себя на определенных учениях или тренировках, вас могут назначить в 11-й армейский корпус. Но это подразделение преимущественно состоит из солдат, имеющих физическую выносливость, способности и соответствующий бэкграунд".

Силы специального назначения учат выполнять задачи в глубоком тылу противника, собирать разведданные и совершать прямые атаки.

"Основная миссия этих северокорейских подразделений – это дестабилизация", – сказал Чон, бывший офицер армии Южной Кореи.

Часть 11-го армейского корпуса – это дивизия коммандос в 10 000 человек, которые тренируются для парашютных десантов или проникновения на территорию противника, выполнения убийств, разрушения инфраструктуры и саботажа, по словам Мэддена.

Некоторые подразделения коммандос даже учат совершать самоубийство, чтобы избежать плена, добавил он.

Чон заявил, что большинство северокорейских солдат, которых он встречал во время своей службы, избрали именно такой роковой шаг.

"Это потому, что если вы убиваете себя, ваши семьи снабжаются в Северной Корее", — сказал он. "Вас будут считать героем на всю вечность".

В последние годы Ким Чен Ын пытался сделать огромную армию Северной Кореи более эффективной.

"Он лично отбирает солдат, он тренирует их на определенных видах вооружения... Поэтому он пытается поддерживать как можно более высокую боеспособность", — сказал Чон.

"Он не может иметь войско, функционирующее на 100%, но у него есть преданная армия, и даже из 200 000 солдат это значительное количество больше, чем в большинстве европейских стран".

Непонятно, имели ли северокорейские солдаты, отправленные в Россию, выбор в своей отправке, им или их семьям были предложены какие-то стимулы. Но перспектива получить деньги и возможность уехать за границу может быть привлекательной для многих.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия "вероятно, оплачивает все расходы на развертывание северокорейских войск, а также выплачивает им стипендию".

Южнокорейская разведка предполагает, что северокорейские солдаты в России могут получать зарплату в размере 2000 долларов в месяц.

"(Обычный) северокорейский солдат получает 1 доллар в месяц", — сказал Чон.

Аналитики говорят, что массовые дезертирства маловероятны.

"Одна вещь, которую следует знать о северокорейцах за границей, – они всегда работают парами. Как в школе: система напарников... Поэтому северокорейского солдата, который будет пытаться дезертировать в Украину, застрелит его товарищ или наоборот", – сказал Мэдден.

Чон предостерег, что "никогда нельзя знать, как солдаты ведут себя под огнем". А их эффективность будет иметь последствия далеко за пределами войны России.

"Если северокорейцы провалят свои задачи и окажутся группой неопытных солдат, это будет иметь гораздо большие последствия для безопасности Корейского полуострова", – сказал он.

"Но если они хорошо себя покажут, если они научатся, и даже из-за провала они наберутся опыта, это все равно будет плохой новостью для нас на Корейском полуострове и даже для всего мира".

Напомним, по информации Института изучения войны (ISW), войска КНДР терпят большие потери на Курщине из-за плохой координации с россиянами.

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