- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Северск в Донецкой области контролируют украинские войска — оперативное командование «Восток»
На всей территории Группировки войск «Восток» украинские подразделения отразили 68 атак российских сил с начала суток.
В Славянском направлении город Северск в Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны Украины.
По данным оперативного командования «Восток» по состоянию на 18.00 11 декабря, враг пытается проникать в город небольшими группами, пользуясь неблагоприятными погодными условиями.
Однако большинство таких подразделений уничтожаются еще на подходах, а противодиверсионные мероприятия украинских войск продолжаются.
На Покровском направлении
По состоянию на 11 декабря враг 33 раза пытался продвинуться на позиции украинских войск в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Новопавловки. Наши воины уже отбили 31 атаку, бои продолжаются.
Украинские силы контролируют северную часть Покровска, в центральной части города они блокируют продвижение врага. В Мирнограде оборонительные рубежи удерживаются, а противник ликвидируется на подступах к городу.
Из-за боевых действий логистика в зоне ведения операций остается усложненной, однако меры по расширению коридоров поставок в Мирноград помогают усилить возможности украинских подразделений.
На Славянском направлении
Несмотря на попытки врага инфильтрироваться в Северск, украинские войска сохраняют контроль над городом и успешно уничтожают подразделения противника на подходах.
Напомним, Бои в агломерации Покровск -Мирноград остаются самыми горячими на всей линии фронта.