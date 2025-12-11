Северск в Донецкой области контролируют украинские войска — оперативное командование «Восток»

Северск на Донбассе остается под контролем Сил обороны Украины Фото иллюстративное / © Associated Press

В Славянском направлении город Северск в Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны Украины.

По данным оперативного командования «Восток» по состоянию на 18.00 11 декабря, враг пытается проникать в город небольшими группами, пользуясь неблагоприятными погодными условиями.

Однако большинство таких подразделений уничтожаются еще на подходах, а противодиверсионные мероприятия украинских войск продолжаются.

На Покровском направлении

По состоянию на 11 декабря враг 33 раза пытался продвинуться на позиции украинских войск в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Новопавловки. Наши воины уже отбили 31 атаку, бои продолжаются.

Украинские силы контролируют северную часть Покровска, в центральной части города они блокируют продвижение врага. В Мирнограде оборонительные рубежи удерживаются, а противник ликвидируется на подступах к городу.

Из-за боевых действий логистика в зоне ведения операций остается усложненной, однако меры по расширению коридоров поставок в Мирноград помогают усилить возможности украинских подразделений.

На Славянском направлении

Несмотря на попытки врага инфильтрироваться в Северск, украинские войска сохраняют контроль над городом и успешно уничтожают подразделения противника на подходах.

Напомним, Бои в агломерации Покровск -Мирноград остаются самыми горячими на всей линии фронта.