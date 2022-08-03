Сейчас "этакая точка стояния": военный эксперт рассказал, когда Украина прорвет фронт

В Украине уже более пяти месяцев продолжается начатая Россией война и сейчас ситуация на фронте стабильная.

По словам военного эксперта Петра Черника, сейчас фронт находится в точке равновесия. Впрочем, уже через несколько недель она должна нарушиться в пользу Украины.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Апостроф TV".

"У противника нет больших сил и средств, чтобы совершать прорывные контрнаступательные операции. Мы еще не нарастили настолько огневую мощь, чтобы создавать огневые валы и начинать их выбивать с нашей территории. Такая точка стояния. Когда она нарушится? Мое мнение предвзятое и могу ошибаться, но где-то конец августа, начало сентября и должно быть уже все в нашу пользу", — отмечает Петр Черник.

Напомним, начались 161 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ на Бахмутском направлении и прорваться на Авдеевском. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 3 августа.

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