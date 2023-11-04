"Сейчас это поля смерти для россиян": спикер 110-й ОМБр рассказал о ситуации под Авдеевкой

Оккупационные подразделения перегруппировываются на Авдеевском направлении в связи со значительными потерями. Оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку.

Об этом сообщил спикер 110-й ОМБр Антон Коцуконь в эфире телемарафона.

"В настоящее время наблюдаем, что враг перегруппировывается, накапливает силы, поскольку очень серьезно они получили - за весь этот период штурмов с 10 октября. Однако все равно каждый день они продолжают совершать наступательные действия с целью полностью окружить Авдеевку, перерезать логистические пути сообщения. Каждый день на каждом участке Авдеевского выступления проводятся штурмовые действия. В настоящее время они, как правило, меньше применяют бронетехнику, а бросают небольшие штурмовые подразделения пехоты", - сказал он.

Коцунь также сообщил о потерях врага.

"Бойцы 110-й бригады вместе с другими бригадами на Авдеевском направлении уже уничтожили полноценную бригаду — как минимум 5 тысяч оккупантов и 120 единиц бронетехники. По этим цифрам можно понять, что в резервах у них большая сила, и они могут себе позволить в таком количестве ложиться здесь в полях. Мясные штурмы происходят на Авдеевском направлении — все поля вблизи Авдеевки и других населенных пунктов на этом выступлении — сейчас это поля смерти для россиян. Их там валяется в посадках огромное количество", — добавил он.

Напомним, глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявлял о планах РФ взять Авдеевский коксохим. По его словам, это их новая цель на фоне отсутствия успехов на фронте.

Военный обозреватель Юрий Бутусов считает, что бои за город Авдеевку Донецкой области в тактическом плане отличаются от обороны временно утраченных украинских городов Северодонецка, Лисичанская, Соледара и Бахмута. Он предполагает, что здесь может возникнуть "ловушка для россиян".

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