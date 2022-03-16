"Сейчас это величайшая интрига в дипломатии": Кулеба рассказал, что может повлиять на Путина

"Сейчас это величайшая интрига в дипломатии": Кулеба рассказал, что может повлиять на Путина

Глава украинского МИД подчеркнул, что есть четкое понимание, что Россия будет вынуждена прекратить эту войну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что реально может повлиять на Путина и эффективные экономические санкции против России.

Об этом он сказал в интервью "Новому времени ".

"Путин делает вид, что на него не влияют события с российской экономикой. Что влияет на Путина? Сейчас это самая большая интрига в дипломатии. Я ежедневно общаюсь с несколькими министрами, в частности тех стран, о которых принято считать, что стоит им щелкнуть пальцем, и сразу мир переворачивается вверх дном. И со всеми ими мы обсуждаем этот вопрос: что способно повлиять на Путина? Прямого ответа ни у кого нет. Кто-то говорит — экономический коллапс России, кто-то — Китай, кто-то — ближайшие олигархи должны прийти к нему и сказать: "Володя, так жить нельзя"", — сказал глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что есть ясное понимание, что Россия будет вынуждена прекратить эту войну.

"Есть ряд таких ответов, но четкого понимания единой точки приложения усилий ни у кого нет. Есть четкое понимание одного простого факта, что учитывая то преступление агрессии, которое совершила Россия и военные преступления, которые она совершает в Украине, эту войну нужно остановить любыми усилиями. И эти усилия сконцентрированы на трех сферах: оружие для Украины, санкции против России и финансовая поддержка Украины. Если все эти три элемента будут на месте, то мы так или иначе доведем ситуацию до момента, когда Россия будет вынуждена прекратить эту войну", — добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупаны убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

Читайте также: