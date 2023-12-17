"Сейчас гибнут тысячи": военная шокировала тем, что будет в случае капитуляции Украины

Военнослужащая с позывным "Киев", почему украинцы должны продолжать борьбу.
Украина платит большую цену, сдерживая давление врага. Но если борьбу прекратить – жертв будет гораздо больше.
Об этом заявила украинская военнослужащая с позывным "Киевом" в интервью youtube-каналу RAMINA.
"Да, у нас есть потери. Я думаю, никто не будет отрицать этого. Но сейчас у нас погибают пусть тысячи. Если мы уйдем (с фронта. – Ред.) и они зайдут и оккупируют Украину – у нас погибнут миллионы", – отметила военнослужащая.
Она напомнила, какие зверства совершали россияне на оккупированных территориях.
"Мы все видели Бучу, Киевскую область, Херсон и т.д. – мы знаем, что там происходило. Они уничтожат миллионы. И это – цена, которую нам придется заплатить", – подытожила военная.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) проанализировали, что будет, если Россия победит.
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