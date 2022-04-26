"Сейчас идеальный момент демилитаризовать Приднестровье", – Олег Жданов

Россия будет пытаться делать коридор в Приднестровье через Украину, чтобы растянуть наши Вооруженные силы, потому что оккупанты не могут выполнить военные задачи, поставленные им главой Владимиром Путиным.

Обострение ситуации в непризнанном Приднестровье может означать попытки России открыть второй фронт.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"Здесь может быть две вещи. Первое – это то, что они как-то пытаются открыть второй фронт, чтобы растянуть наши Вооруженные силы, потому что они не могут выполнить военные задачи, поставленные им главой Владимиром Путиным. Поэтому они это пытаются сделать, отвлечь – что давайте вместо административных границ Донецкой и Луганской областей до 9 мая, давайте, может, сходим еще на Молдову, пробьем коридор на Приднестровье и возьмем Молдову", — отметил он.

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По словам эксперта, на сегодняшний день трудно представить, как они могут добраться до Приднестровья, потому что это анклав, расположенный между Румынией, Молдовой, Украиной.

"Румыния — страна-член НАТО, Молдова не имеет выхода ни к морю, ни к нейтральному воздушному пространству. То есть то, что они проводят там мероприятия и будут пытаться мобилизовать какое-либл войско из самих приднестровцев — посмотрим, как у них это получится. Но я думаю, это просто политическая раскачка ситуации с попыткой облегчить собственную ситуацию на Восточном фронте в Украине", — сказал Жданов.

Кроме того, эксперт отметил, что "миротворческий" контингент России в непризнанном Приднестровье очень мал – лишь неполная бригада – около трех тысяч военнослужащих. В частности, до полутора тысяч — это боевые подразделения, остальные — это подразделения обеспечения и охраны. В то же время, там очень большой арсенал боеприпасов. Там остались склады 14-й военной армии Советского Союза. Там есть уникальные виды боеприпасов. Там есть боеприпасы для артиллерийских систем 2С5 или "Гиацинт", которые имеют код О14 – это снаряды повышенной боеспособности.

"Но большого боевого потенциала у этого подразделения нет. В любом случае, как бы ни развивались события, нам все равно придется решать вопросы Приднестровья. Если мы хотим построить систему национальной безопасности, то без демилитаризации Приднестровья, мы этого никогда не сделаем. Поэтому, если Россия сейчас поднимет этот вопрос, то, с одной стороны, для нас это еще может сработать и на пользу. Все же мы будем вынуждены решить этот вопрос. Единственный вопрос — позиция самой Молдовы, потому что до сегодняшнего дня Санду (президент Молдовы Мая Санду — Ред.) занимала больше пророссийскую позицию. Она отказалась вводить санкции против Российской Федерации, она выразила желание продолжить закупку российских газа и нефти и не присоединяться к международному эмбарго против России", — подчеркнул Жданов.

Также эксперт считает, что слова Санду о том, что Молдова иначе не может из-за экономической ситуации – просто отговорка. Потому что Молдова имеет очень тесные отношения с добывающей нефть Румынией, которая может стать транзитером того же газа с территории Турции, или с территории Европейского союза по южным маршрутам поставки газа в Европу. Поэтому это чисто политические отговорки со стороны Молдовы.

"Если мы будем решать вопросы демилитаризации Приднестровья, то нам нужно действовать именно в военной части, пытаться заставить российские войска сложить оружие, а уже присутствие российских войск пусть решает Молдова. Если им нравится, то пусть российские войска остаются на их территории", – резюмировал Жданов.

Ранее спикер Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал взрывы в Тирасполе возле так называемого "Министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья. В Москве обеспокоены ситуацией в непризнанном Приднестровье.

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