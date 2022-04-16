"Сейчас исторический момент": Зеленский назвал ключевые задачи по восстановлению разрушенных украинских городов

Украинский президент считает, что сейчас – "исторический момент", который навсегда решит многие устаревшие проблемы украинской среды.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 апреля, провел народ, посвященный восстановлению украинских городов, уничтоженных из-за российского вторжения.

О результатах встречи глава государства рассказал в традиционном вечернем видеообращении в субботу, 16 апреля.

"Конечно, это колоссальный объем работы. Но все же меньше, чем защитить государство в войне. Чем мы все – все украинцы, наша армия и весь наш народ – уже реально осуществляем. Поэтому не стоит бояться масштаба.

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Что важно в нашем проекте восстановления Украины? Задача не только в том, чтобы физически восстановить дома, квартиры, мосты и дороги, предприятия и социальную инфраструктуру, разрушенные российскими войсками. Не только в том, чтобы вернуть людям все, что они потеряли, и дать им новую основу в жизни», – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что сейчас – "исторический момент", который навсегда решит многие устаревшие проблемы украинской среды. По словам президента, во время восстановления городов украинские власти ставят перед собой следующие задачи:

качественное городское планирование там, где его не было

учет реальных транспортных потоков

энергосбережение, экологичность материалов и инклюзивность новых помещений.

"Сейчас – исторический момент. Момент, когда мы можем раз и навсегда решить многие устаревшие проблемы всей среды нашей жизни. Когда можем сделать качественное городское планирование там, где его не было. Можем учесть реальные транспортные потоки. Гарантировать энергосбережение, экологичность материалов, инклюзивность. Это если говорить о том, что касается организации пространства жизни и качества восстановления", — подчеркнул глава государства.

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