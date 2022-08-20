Сейчас изменения на фронте минимальны: в разведке Британии рассказали, кто сможет перехватить инициативу

В последние несколько недель ситуация на фронте практически не меняется.

Британские разведчики считают маловероятным, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Оккупационные войска агрессорки России готовы только к ограниченным локальным атакам — редко с участием более рот войск.

Об этом говорится в сообщении разведки Министерства обороны Великобритании.

"В ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать надежные и целенаправленные силы для наступательных операций", — прогнозируют в разведке Британии.

Отмечается, что на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения вдоль линии фронта. На Донбассе после небольших наступлений с начала августа русские войска подошли к окрестностям Бахмута. Впрочем, оккупанты не прорвались в населенный пункт.

Британские разведчики отмечают, что оккупационные войска не предпринимали серьезных усилий для продвижения на Запорожском или Харьковском направлениях. Кроме того, на юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед по Херсонской линии фронта.

"Однако все учащающиеся взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают погрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", — считают в британском министерстве.

Напомним, о полном отсутствии прогресса россиян на поле боя заявили в Пентагоне. Российские оккупанты не могут больше продвигаться вперед. В частности, они несут потери на поле боя.

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