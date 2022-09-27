"Сейчас критический момент": постпред Британии при ООН назвал фарсом путинские "референдумы"

Россия провела так называемые "референдумы" под дулами автоматов, чтобы оправдать свое присутствие на территории чужого государства.

Об этом 27 сентября во время своего выступления сказал постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Каруки.

"Проведение псефдореферендумов Россией в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины является неприкрытым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и устава ООН. Этот процесс является незаконным и нелегитимным. Это неприкрытая пропаганда, которая пытается объяснить присутствие России на суверенной территории. Ми видели эти российские методички в Крыму. Теперь это снова разыгрывается. Дезинформация, запугивание и фабрикование. Как заявил министр иностранных дел моей страны на прошлой неделе, мы знаем, что президент Путин уже подтасовывает результаты", — сказал Каруки.

Постпред Великобритании подчеркнул, что 1991 эти территории голосовали за независимость Украины.

"Но в 1991 году население этих регионов проголосовало за независимость Украины, они же поддержали президента Зеленского в 2019 году. При условии свободного волеизъявления, их выбор очевиден — быть частью свободной, независимой, демократической Украины. После вторжения контроль над этими регионами был установлен из-за насилия, пыток, фильтрации и принудительной депортации. Мы все видели фото солдат с автоматами, которые сопровождают урны для голосования во время поквартирного обхода и заставляют украинцев участвовать в этом. Референдумы, проводимые под дулами автоматов, не могут быть названы свободными и справедливыми", — пояснил Кружева.

Он также подчеркнул, что Путин должен немедленно прекратить войну против Украины.

"Референдум в таком фундаментальном вопросе не может быть объявлен за три дня до его начала в регионе, где идет война — это просто фарс. Это попытка России незаконно аннексировать украинские территории и мы поддерживаем проект резолюции, который презентовали США и Албания. Сейчас критический момент и ни один член ООН не должен закрывать глаза на то, что делает РФ. Если мы позволим России менять границы суверенного государства силой, тогда вся мировая система безопасности будет под угрозой. Эти "потемкинские" референдумы, как и решение Путина мобилизовать мужчин на эту войну — это проявление того, что он признает, что вторжение нелегальное. Путин должен завершить эту бессмысленную войну", — сказал постпред Великобритании в ООН.

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

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