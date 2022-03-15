"Сейчас мы разберемся": Ким заявил, что в Николаевскую область бежит колонна оккупантов

На Николаевщине сейчас продолжаются боевые действия.

В Николаевской области, которую украинские защитники защищают от российских оккупантов, продолжаются боевые действия, происходит "зачистка" сел.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким 15 марта.

"Происходят боевые действия, зачистка нескольких сел, есть несколько блуждающих танков, сейчас мы соберем всех, закрепимся, разберемся. После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области идет колонна оккупантов. Они бегут, это правда. Есть информация, что враг распространяет информацию, что Херсоном возможен массированный обстрел. Я вас уверяю, украинские ВСУ не планируют и не будут обстреливать Херсон! Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями. Херсонцы мы с вами! Вместе к победе!", – сказал Ким.

Как сообщалось, оккупанты пытаются взять Николаев в кольцо, но ВСУ не дают им этого сделать и отодвигают от города подальше.

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