"Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год": в ISW назвали "промахи" Путина по "спецоперации" и мобилизации

Мобилизация создаст дополнительные силы для войны. Впрочем, они не будут эффективными. Зато такой призыв повлечет за собой большие внутренние и социальные потери. Диктатор Путин вряд ли сможет решить фундаментальные структурные проблемы, мобилизовав большое количество россиян.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты утверждают, что Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и мобилизации.

"Путину придется исправить основные недостатки российского военного персонала и системы техники, если мобилизация будет иметь какие-либо значительные значения даже в долгосрочной перспективе. Его действия свидетельствуют о том, что он гораздо больше озабочен тем, чтобы доставлять тела на поле боя, чем устранением этих основных недостатков", — говорится в отчете ISW.

Американские специалисты считают, что российская армия перешла на некую гибридную модель, которая сочетает в себе солдат срочной службы и профессиональных солдат, а военные РФ стали смесью профессиональных контрактников-добровольцев и годовых призывников.

"Приоритет в формировании профессиональных сил и лишение приоритетности срочной службы, вероятно, привело к разрушению бюрократических структур, необходимых для мобилизации. Мобилизация — это всегда бюрократически сложное дело. Это требует от местных чиновников по всей стране хорошо выполнять задачу, которую они, возможно, никогда не выполняют и репетируют редко, если вообще. Поддержка бюрократической инфраструктуры, необходимой для проведения широкомасштабного призыва в запас, требует значительного внимания со стороны высшего руководства — внимания, которое, вероятно, не уделялось в России за последние 15 лет", — отмечают аналитики.

Промахи Путина по поводу "специальной военной операции", а не войны, не создавал в России информационных условий для подготовки населения к мобилизации. Это особенно важно, потому что на территории РФ нет ни украинских войск, ни войск НАТО. Более того — нет угрозы вторжения в российскую глубинку.

"Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, способствовавшие мобилизации населения в предыдущих российских войнах, просто отсутствуют в этой агрессивной войне, как бы Путин ни представлял ее своему народу", — говорится в отчете ISW.

Процесс мобилизации в России будет безобразным, качество резервистов низкое, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. "Проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян на борьбу, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы. Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно,, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", — отметили эксперты.

Напомним, начались 215 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупантов на 13 участках, а украинские пилоты отработали по 25 районам сосредоточения врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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