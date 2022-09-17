"Сейчас не эпоха войн": премьер Индии публично отругал Путина за вторжение в Украину

Стало известно, при каких обстоятельствах Путин сказал о готовности к миру с Украиной без выполнения целей своей "спецоперации".

Этому предшествовали слова премьер-министра Индии Нарендры Моди. Моди прямо сказал Путину, что сейчас "не время для войны", ведь продовольствие, удобрения и топливная безопасность входят в основные проблемы настоящего времени.

Об этом пишет Reuters.

"Я знаю, что нынешняя эпоха – не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом", – сказал Моде во время переговоров с Путиным в Узбекистане.

Как отмечает агентство, после этого Путин "поджал губы, взглянул на Моде, затем посмотрел вниз, после чего коснулся волос на затылке".

Впоследствии российский диктатор заявил о готовности к миру с Украиной.

Как стало известно ранее, российские официальные лица после поражения оккупационной армии в Харьковской области просили Украину возобновить мирные переговоры. Украинские власти отказались возобновлять переговоры, подчеркнув, что это произойдет после освобождения украинских территорий.

Лидер Китая отвратился сидеть за одним столом с Путиным

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