"Сейчас нет смысла": в Германии объяснили, при каких условиях возможны переговоры Украины с РФ

Пока россияне обстреливают Украину, смысла вести переговоры с РФ нет.

Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров со страной-агрессорской Россией, которая начала кровавую войну в Украине.

Об этом сказала госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Kyiv not Kiev".

Посол подчеркнула, что пока россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных украинцев, смысла вести переговоры с агрессором нет. Кроме того, она убеждена, что только Украина будет решать, когда придет время говорить с РФ.

"Я думаю, что мое правительство было очень четким по этому поводу — и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда придет время для переговоров", — заявила Фельдгузен.

Возможность переговоров с РФ

Украина до 24 февраля постоянно призывала Россию сесть за стол переговоров, но в Москве регулярно находили разные поводы для отказа и выдвигали свои условия. В конце концов войска РФ полномасштабно напали на Украину, после чего у Путина начали выступать с тезисами о готовности к диалогу.

Во время весенних переговоров, как рассказывали участники украинской делегации, россияне не собирались говорить о мирном урегулировании конфликта, а продолжали выдвигать свои ультиматумы.

Украина отмечает, что Россия должна вывести войска и освободить территории Украины, а российские элиты — пройти через трансформацию, чтобы начался конструктивный диалог.

По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, диктатор РФ Владимир Путин не может вести переговоры, ведь он презирает международное право и прямо заявляет о своих намерениях убивать мирных людей и незаконно захватывать чужие территории.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет получить время для того, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Россия не хочет мирных переговоров. После того как Владимир Зеленский озвучил "формулу мира", диктатор Путин утроил террор.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает, что России необходимы гарантии безопасности в будущей структуре безопасности в Европе, когда Москва вернется за стол переговоров с Киевом.

Впрочем, Макрон подчеркнул, что союзники никогда не будут призывать украинцев к компромиссу с РФ, который для них будет неприемлем.

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