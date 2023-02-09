"Сейчас паника в Москве": Пионтковский заявил, что Запад отменил табу для Украины по ударам по РФ

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский заявил, что западные партнеры Украины сняли последнее табу для государства – об ограничении в нанесении ударов по территории России переданным ими оружием.

Об этом Пионтковский рассказал в эфире телеканала "Freedom".

Речь идет о планах США передать Украине дальнобойные ракеты GLSDB для HIMARS и заявлении Великобритании о возможности передачи своих дальнобойных ракет.

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"Самолеты у Украины будут так или иначе. На мой взгляд, колоссальный прорыв совершен в другом – снято последнее табу, которое Запад накладывал. Этого оружия достаточно для победы. Но вот это ограничение – не использовать его для ударов по Российской Федерации – не решало другую важнейшую проблему – спасение городов, которые безнаказанно уничтожаются россиянами", – рассказал оппозиционер.

Так что, он отметил, что дальнобойные ракеты, которые получит Украина, также будут использоваться для сдерживания, как угроза нанесения ответных ударов по инфраструктуре российских городов.

"Когда Москва будет знать, что за ударами по Киеву последуют такие же удары по объектам двойного назначения энергетической и логистической структуры города Москва, тысячу раз они подумают, продолжать эти атаки или нет. И сейчас паника в Москве существует. Мы видели системы ПВО, не очень, кстати, эффективные. "Панцирь" вот они затягивали на крышу Генерального штаба", – обратил внимание Пионтковский.

Напомним, в Минобороны США 4 февраля подтвердили, что передадут Украине в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты GLSDB для освобождения территорий государства.

Кроме того, британский премьер Риши Сунак 8 февраля пообещал усиление системы ПВО Украины и сообщил об обсуждении предоставления государству дальнобойных ракет.

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, государство не будет использовать оружие большой дальности от США для ударов по территории России. Это оружие будет направлено только на вражеские подразделения на оккупированных территориях Украины.

А позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть свое оружие для поражения целей на территории России.

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