"Сейчас продолжается мощный артобстрел": Арестович назвал четыре ключевых задания оккупантов в главном сражении за Донбасс

"Сейчас продолжается мощный артобстрел": Арестович назвал четыре ключевых задания оккупантов в главном сражении за Донбасс

Арестович опроверг информацию об оккупации Кременной, по его словам, это сейчас серая зона.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активная фаза наступления российских войск на Восток началась еще вчера, 17 апреля. Сейчас идет мощный артобстрел.

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам Арестовича, армия РФ поставила себе четыре главных задачи в новом сражении за Донбасс:

Рубежное, Попасная, Северодонецк. Арестович опроверг информацию об оккупации Кременной. Там сейчас продолжаются уличные бои. Он объяснил, что Россия хочет взять Кременную, поскольку тогда они отрежут эти населенные пункты от "большой земли". Второе направление – Изюмское. Там российские военные "радостно идут в направлении Славянска и Краматорска. Барвенково и так далее". Там находятся 25 войск РФ. Гуляйполе (город Запорожской области) и Мариуполь. Херсонское направление.

Напомним, в СНБО подтвердили, что в понедельник, 18 апреля, утром РФ начала активную фазу на Востоке. По словам Данилова, российские военные хотят "подарить" Путину территории Луганской и Донецкой областей к Пасхе.

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что в восточных районах сейчас находится значительная часть российской армии. Но, как отметил украинский президент, вооруженные силы Украины выбьют врага до последнего.

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