Сейчас российские оккупанты продвигаются к Покровску вдоль железной дороги.

Враг также улучшает свое тактическое положение в районе села Лисовка Покровского района Донецкой области.

Сейчас российские оккупанты продвигаются в Покровск на Донетчине вдоль железной дороги.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Виталий Литвин, Герой Украины, командир Дивизиона артиллерийской разведки ОАБр (Отдельно Артиллерийская бригада) НГУ.

Литвин сообщил, что враг также улучшает свое тактическое положение в районе населенного пункта Лисовка Покровского района Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Россия не отказалась от цели оккупировать Покровск и будет делать это любой ценой.

Прямо сейчас! Россияне лезут на Покровск!

Читайте также: