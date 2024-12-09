Сейчас российские оккупанты продвигаются к Покровску вдоль железной дороги.

Враг также улучшает свое тактическое положение в районе села Лисовка Покровского района Донецкой области.
Сейчас российские оккупанты продвигаются в Покровск на Донетчине вдоль железной дороги.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Виталий Литвин, Герой Украины, командир Дивизиона артиллерийской разведки ОАБр (Отдельно Артиллерийская бригада) НГУ.
Литвин сообщил, что враг также улучшает свое тактическое положение в районе населенного пункта Лисовка Покровского района Донецкой области.
Ранее сообщалось, что Россия не отказалась от цели оккупировать Покровск и будет делать это любой ценой.