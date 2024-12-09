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Сейчас российские оккупанты продвигаются к Покровску вдоль железной дороги.

Сейчас российские оккупанты продвигаются к Покровску вдоль железной дороги.

Последствия обстрела Покровска 3 декабря/Фото: Офис Генерального прокурора

Враг также улучшает свое тактическое положение в районе села Лисовка Покровского района Донецкой области.

Сейчас российские оккупанты продвигаются в Покровск на Донетчине вдоль железной дороги.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Виталий Литвин, Герой Украины, командир Дивизиона артиллерийской разведки ОАБр (Отдельно Артиллерийская бригада) НГУ.

Литвин сообщил, что враг также улучшает свое тактическое положение в районе населенного пункта Лисовка Покровского района Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Россия не отказалась от цели оккупировать Покровск и будет делать это любой ценой.

Прямо сейчас! Россияне лезут на Покровск! 

Прямо сейчас! Россияне лезут на Покровск! 

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