Сейчас самая сложная ситуация на фронте: командир Третьей штурмовой объяснил почему

Сейчас самая сложная ситуация на фронте за почти три года войны. Этому есть ряд причин — как недостаток личного состава и недостаточный уровень подготовки военных.

Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий в интервью "УП".

"Постоянно говорят: мотивация и так далее. Извините, мотивация — это вопрос профессионализма, уровня подготовки, доверия ко всем звеньям, управляющим бойцом, сержантом, офицером. Отсюда появляется мотивация, а не просто потому, что человек, например, патриотический. То есть проблема — недостаточный уровень подготовки и мотивации, в некоторой степени недостаточное количество средств", — пояснил Белецкий.

По его словам, у россиян ситуация не лучше, потому что "рассказы о десяти или семи их снарядах на один наш — не соответствуют действительности". Армия РФ испытывает проблемы с вооружением и военной техникой, с бронетехникой, боеприпасом, качеством боеприпаса.

Но у них есть несколько системных преимуществ. Например, преимущество воздушной компоненты — российские КАБы радикально изменили ситуацию на земле. Конечно, объемы человеческого ресурса играют значительную роль. Россияне наступают не благодаря, скажем так, сосредоточенному огню артиллерии, не благодаря массированному применению бронетехники, а за счет бесконечного количества в прямом смысле слова мяса. так, как они его используют, солдат тоже непросто назвать", — подчеркнул командир Третьей штурмовой бригады.

Напомним, автор The Economist Кристофер Локвуд считает, что боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году. Ведь и Россия, и Украина "близки к истощению". Более того, сторонники каждой из этих стран хотели бы, чтобы война завершилась.

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