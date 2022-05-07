"Сейчас – стоят на паузе": Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с Россией

"Сейчас – стоят на паузе": Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с Россией

Советник руководителя Офиса президента объяснил, что у переговоров две составляющие: гуманитарная и политическая.

Есть гуманитарная составляющая переговоров с Россией и политическая. И вести переговоры в рамках гуманитарной составляющей (обмен пленными, гуманитарные коридоры) обязательно.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире радио "НВ", комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией, и причиной тому станет убийство пленных мирных жителей и военных.

"Вести переговоры с Россией можно в рамках гуманитарной составляющей, то есть обмен пленными, гуманитарные коридоры, которыми занимается госпожа Верещук, и так далее. То есть такие (переговоры – ред.) обязательно вести. Мы должны своих людей либо забирать, либо завозить что-то, в том числе медикаменты, и тому подобное", — сообщил он.

В настоящее время, по словам Подоляка, переговоры стоят на паузе.

"Что касается политической составляющей переговоров, я еще раз подчеркиваю, что президент директивно нам предложит: или мы продолжаем какие-то переговоры вести или мы не продолжаем. Сегодня переговоры стоят на паузе, президент неоднократно уже об этом говорил", — резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, 7 мая все женщины, дети и пожилые люди с "Азовстали" эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

В то же время российские войска убили троих украинских военных с "Азовстали" во время эвакуации гражданских.

Эвакуированные из "Азовстали" рассказали о выживании под обстрелами россиян (на жестовом языке)

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