Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Сейчас свяжу, как барана, и йо**у": командование РФ угрожает отказникам расправой

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2643
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Сейчас свяжу, как барана, и йо**у": командование РФ угрожает отказникам расправой

Мобилизированные оккупанты.

Бунтующих и отказывавшихся воевать оккупантов российское командование бросило под Бахмут.

На оккупированной части Луганской области произошел конфликт между оккупантами из 34 бригады "Шторм" и их командованием. Мобилизированные захватчики отказались возвращаться на передовую, после чего 20 человек под угрозой расправы отправили под Бахмут Донецкой области, связь с ними исчезла.

Об этом сообщил пользователь Dmitri (@wartranslated) в Twitter. На опубликованном видео с места событий слышны ругательства, угрозы и выстрелы.

"Закрой рот свой... Сейчас свяжу, как барана, нах**. На передок завезу и йо**у тебя там нах**, никто не найдет в этой жизни, бл***", — угрожал "мобику" один из офицеров.

Осторожно, слышна ненормативная лексика, видео 18+

Месяц назад подразделение отказалось возвращаться на передовую, оккупантам пригрозили уголовным делом, возили из одного населенного пункта в другой, затем разместили в поселке, где они все это время ждали решения по делу. По словам родственников, накануне к ним пришли командиры, взяли 20 человек из бригады и с угрозами начали сажать в КамАЗы, чтобы отвезти в поселок неподалеку от Бахмута.

Выстрелы, которые раздались на видео, как сообщил один из "мобиков", ушли в землю. На вопрос подчиненных: "Что за х***я, товарищ майор?", тот объяснил, что "задачу набрать 10 человек поставил командир бригады", их везут не на передовую, и "я два раза вас отмазал, вас не забрали, вот – в третий раз, б***ь...".

Напомним, у находящихся в Украине российских оккупантов уже настолько сдают нервы от тяжелых условий на фронте, что они готовы "трехсотиться". Один из оккупантов в перехваченном разведкой разговоре рассказал жене о невыносимых условиях и выразил желание ранить себя и даже умереть.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2643
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация