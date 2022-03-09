"Сейчас, твари, начнется совсем другая война": Арестович пригрозил оккупантам за бомбежку роддома в Мариуполе

Алексей Арестович опубликовал новое видео.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал авиаудар России по роддому в Мариуполе. Он пригрозил оккупантам последствиями, заявив, что "теперь начнется совсем другая война".
Об этом Арестович сказал в новом видеообращении.
"До удара по роддому Мариуполя это были еще цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", — сказал Арестович.
Напомним, российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе: много раненых и убитых женщин.
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