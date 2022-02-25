Сейчас Украина переживает то, что Европа во время Второй мировой войны – Зеленский

Сейчас Украина переживает то, что Европа во время Второй мировой войны – Зеленский

"Наше государство второй день испытывает мощные боевые удары", сказал Зеленский.

Утром 24 февраля Российская Федерация напала на Украину. Наше государство сейчас переживает, что Европа давно видела во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал во время видеообращения 25 февраля.

Украинский президент рассказал, что второй день города нашего государства испытывают мощные ракетно-бомбовые удары, авианалеты, с участием танковых колонн РФ.

"Это максимально похоже на то, что Европа видела во время Второй мировой войны и о чем говорила: "Никогда снова". Но вот это есть, снова есть. Сейчас, в 2022 году, через 75 лет, после завершения Второй мировой войны", — сказал Зеленский.