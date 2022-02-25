Сейчас Украина переживает то, что Европа во время Второй мировой войны – Зеленский

"Наше государство второй день испытывает мощные боевые удары", сказал Зеленский.
Утром 24 февраля Российская Федерация напала на Украину. Наше государство сейчас переживает, что Европа давно видела во время Второй мировой войны.
Об этом он сказал во время видеообращения 25 февраля.
Украинский президент рассказал, что второй день города нашего государства испытывают мощные ракетно-бомбовые удары, авианалеты, с участием танковых колонн РФ.
"Это максимально похоже на то, что Европа видела во время Второй мировой войны и о чем говорила: "Никогда снова". Но вот это есть, снова есть. Сейчас, в 2022 году, через 75 лет, после завершения Второй мировой войны", — сказал Зеленский.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.