"Сейчас Украина проигрывает стратегически": комбат ВСУ о розовых очках общества и недооценке врага

Он подчеркнул, что воевать должны все украинцы, или, по крайней мере, быть готовыми к этому.

Комбат третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук считает, что по состоянию на сегодняшний день стратегически Украина проигрывает войну из-за расслабления и неадекватного восприятия ситуации обществом.

Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

Комбат напомнил, что в начале полномасштабного вторжения вся страна очнулась и была готова защищаться от врага.

По мнению Кухарчука, ситуация кардинально изменилась после Киевской кампании и изгнания окупантов из-под столицы.

Командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук "Слип" / Фото: Фото из социальных сетей

"Сразу после этого я заметил, что в СМИ массово начали появляться тезисы, что мы сражаемся с бомжами, что российская армия воевать не умеет, что победа будет через неделю-две, максимум месяц. Что сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, когда именно зимой, мы зайдем в Крым, что война в принципе победная.

Таким образом люди были уложены в теплую ванну. Причины этого не знаю. У нас произошло злом видения реальности. Создается впечатление, что все одели какие-то очки. А в России переломный момент не случился. Они начали понимать, что война не дастся им просто, поняли, что воевать придется долго", – считает Кухарчук.

Он подчеркнул, что не верит, что мы сражаемся с "дегенератами", потому что если бы Украина действительно воевала с "дегенератами", то уже давно победила их.

По словам комбата, главная разница состоит в том, что в Украине – демократическое общество. А России наплевать на мысль своих граждан. Поэтому россиян никто не спрашивает, хотят ли они воевать или нет.

"Поэтому они с каждым днем становятся сильнее, а мы проигрываем. У них эти процессы происходят, у них готовность общества гораздо выше, чем готовность нашего общества. И когда они говорят о ядерной бомбе, войне всех на всех, мне почему-то кажется, что они готовы к этим процессам", – добавил Кухарчук.

Он подчеркнул, что воевать должны все украинцы, или, по крайней мере, быть готовыми к этому.

Ранее экс-командир роты "Айдара", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что, по его мнению, мир катится в Третью мировую, а у Украины есть год на подготовку.

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