Сейчас в России идет речь о том, как подать поражение — Арестович

Сейчас в России идет речь о том, как подать поражение — Арестович

Один из вариантов для РФ, по словам Алексея Арестовича, – это проиграть НАТО, а не украинцам.

Сейчас в России идет речь о том, как подать поражение.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Пока речь об этом. Один из вариантов – это проиграть НАТО, не украинцам. Потому что нам "проиграть невозможно, это катастрофа". Надо проиграть НАТО, для этого нужно доводить Запад до эскалации, до всех этих громких заявлений, довести до почти столкновений, или первых столкновений, а потом говорить своему народу: "Ну вы же не хотите войны с НАТО? "Как это было в 2014 году", — заявил Арестович.

Кроме того, советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал новую цель войны России против Украины. Он поделился, что каждые 10 дней у оккупантов новая цель. И пятой стало "уничтожение националистических батальонов".

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