Сезон "хлопка" в Крыму: где на оккупированном полуострове раздавались взрывы (карта)

В аннексированном Крыму начался сезон "хлопка".
Телеграмма-канал zsuwar собрал список всех локаций оккупированного полуострова, где были слышны взрывы.
Информация собрана с 9 августа:
- Новофедоровка. Попадание в авиабазу.
- Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна.
- Майское. Детонация БК и взрывы на основе.
- Гвардейское. Взрывы на авиабазе.
- Керчь. Работа ПВО.
- Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО.
- Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе.
- Евпатория. Работа ПВО.
- Поселок Заозерный. Работа ПВО.
- Бахчисарай. Работа ПВО.
- Село Молочное. Работа ПВО.
- Саки. Работа ПВО.
Напомним, что поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму.
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