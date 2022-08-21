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Сезон "хлопка" в Крыму: где на оккупированном полуострове раздавались взрывы (карта)

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Сезон "хлопка" в Крыму: где на оккупированном полуострове раздавались взрывы (карта)

Фото: скриншот с видео

В аннексированном Крыму начался сезон "хлопка".

Телеграмма-канал zsuwar собрал список всех локаций оккупированного полуострова, где были слышны взрывы.

Информация собрана с 9 августа:

  • Новофедоровка. Попадание в авиабазу.
  • Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна.
  • Майское. Детонация БК и взрывы на основе.
  • Гвардейское. Взрывы на авиабазе.
  • Керчь. Работа ПВО.
  • Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО.
  • Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе.
  • Евпатория. Работа ПВО.
  • Поселок Заозерный. Работа ПВО.
  • Бахчисарай. Работа ПВО.
  • Село Молочное. Работа ПВО.
  • Саки. Работа ПВО.
© t.me/zsuwar
Фото: t.me/zsuwar

Напомним, что поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму.

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