Сезон "хлопка" в Крыму: где на оккупированном полуострове раздавались взрывы (карта)

В аннексированном Крыму начался сезон "хлопка".

Телеграмма-канал zsuwar собрал список всех локаций оккупированного полуострова, где были слышны взрывы.

Информация собрана с 9 августа:

Новофедоровка. Попадание в авиабазу.

Джанкой. Повреждение электростанции и железнодорожного полотна.

Майское. Детонация БК и взрывы на основе.

Гвардейское. Взрывы на авиабазе.

Керчь. Работа ПВО.

Севастополь. БПЛА попал в штаб ЧФ. Также постоянная работа ПВО.

Аэродром Бельбек. Взрывы на авиабазе.

Евпатория. Работа ПВО.

Поселок Заозерный. Работа ПВО.

Бахчисарай. Работа ПВО.

Село Молочное. Работа ПВО.

Саки. Работа ПВО.

Фото: t.me/zsuwar

Напомним, что поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в Крыму.

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