Российское население в Курской области не сопротивлялось украинским военным, когда они начали военную операцию на территории РФ.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

В частности, он вспомнил, как украинцы в начале российского вторжения выходили на массовые митинги против российской оккупации.

Когда началась война полномасштабная в 22-м уже все на тех территориях, куда ворвалась Российская Федерация, все наше население получалось. войскоматов — тогда так выглядела вся Украина, такой порыв защитный. То, что происходит в Российской Федерации — просто наши войска зашли, столкнулись с русскими военнослужащими, где-то с срочниками, где-то с эфесбешниками, кого-то уничтожили, кого-то взяли в плен и начали двигаться дальше", – отметил он.

Костенко заявил, что когда ВСУ начали заходить на территории РФ, то местные жители свое внимание сфокусировали не на том, что появились войска другой страны, а на том, что можно утащить у сбежавшего соседа.

"Я не видел и не слышал вообще никаких историй о том, что где-то там местное население сопротивлялось, или выходило на улицы, как наши останавливали танки руками, с флагами украинскими. Никто из гражданского населения Российской Федерации не сопротивлялся. Напротив здесь такая история, что там такие села у границы, их называют царские села, там жили таможенники, пограничники — элита местная. награбленное”, они там поживились нормально у своих соседей в прошлом. Поэтому такая история наблюдалась. Но никто не противодействовал Силам обороны Украины. .

Напомним, ранее сообщалось, что на Курщине пьяные россияне расстреляли гражданский автомобиль.

Кроме того, мы также информировали, что Россия опрокидывает войска из Украины под Курск.

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