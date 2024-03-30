Сгоняют злость и хвастаются "победами": почему россияне взялись за Одессу

Россияне в марте усилили атаки по Одессе — это происходит едва ли не ежесуточно. Частые атаки на город стали поводом для адвокатующих Украину за границей объяснять тем, кто задерживает помощь Киеву ― например, американским конгрессменам, к чему приводит это промедление.

Издание Al Jazeera опубликовало материал о том, почему приморский город стал целью активных атак россиян.

Во-первых, атаковать город россиянам удобно. Приморские населенные пункты в худшей позиции прикрыты сушей со всех сторон: их сложно хорошо защитить ПВО, что повышает риск падения обломков на территории городов. Это признавали и официальные украинские лица, в частности, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет издание.

Фото: Associated Press

Также Одесса довольно близко к оккупированным территориям: дронам нужно несколько минут, чтобы долететь до города, а ракеты достигают Одессы менее чем за минуту. Поэтому страна-агрессор использует удары по Одессе для легкой мести.

Другая причина, пишет издание, психологическая. Украина успешно уничтожила треть Черноморского флота РФ, заставив пока целые корабли прятаться по восточным углам моря.

В ответ россияне сгоняют злобу на знаменитом портовом городе. И пытаются хоть как-то навредить работе морского транспортного коридора, который Украина активно использует, несмотря на российские заявления о запрете передвигаться по Черному морю. Но значительный ущерб они здесь не наносят.

"В общем, причины атаковать Одессу у россиян сугубо эмоциональные ― чтобы местная пропаганда могла показать населению страны-агрессора хоть какое-то достижение. Вероятно, это стало возможным только из-за задержки американской помощи Украине ― иначе город имел бы больше инструментов для защиты", — пишет издание.

Напомним:

2 марта российский дрон разрушил девятиэтажку, под завалами которой погибли, по меньшей мере, 12 человек. Через четыре дня россияне запустили баллистику в местный морской порт как раз тогда, когда неподалеку находились Владимир Зеленский и премьер-министр Греции.

15 марта Россия устроила комбинированную атаку на город – дроны удалось сбить, однако две баллистические ракеты попали в район мыса Большой Фонтан.

Атака 22 марта повредила несколько важных энергообъектов в регионе, приведя к блэкаутам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг ночью атаковал дронами, а утром ударил ракетой по Одессе

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