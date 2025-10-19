- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
"Сгорел, как спичка": дрон ВСУ уничтожил оккупанта под Покровском
FPV-дрон ВСУ ликвидировал шедшего на штурм Покровска оккупанта. Видео 18+ обнародовали операторы БПЛА из подразделения «Острые Картузы».
В Донецкой области дрон ВСУ уничтожил оккупанта, который направлялся на штурм Покровска. При попытке русских войск продвинуться в сторону Покровска украинские воины из подразделения «Острые Картузы» ликвидировали его.
Об этом свидетельствует видео 18+ «Острых Картузов».
Как сообщили операторы БпЛА, во время разведки они заметили двигавшегося по полю российского штурмовика. Первым по нему сработал FPV-дрон на оптоволокне. В результате прямого попадания в оккупанта занялся рюкзак, и он мгновенно вспыхнул, как спичка.
Видео инцидента воины обнародовали 19 октября на своем Telegram-канале, добавив комментарий.
«Ужасная смерть контрактника, поверившего в российскую пропаганду и уехавшего зарабатывать на войне против Украины», — говорится в сообщении.
По словам бойцов, захватчик оставался в сознании, однако из-за усталости и ранения не смог снять горящий рюкзак.
«Такая судьба ждет тех, кто едет убивать за деньги в чужую страну», — добавили операторы.
Напомним, в Запорожье ликвидировали сына российского генерала Марзоева. Лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армией России генерала Аркадия Марзоева, попал под обстрел.