"Сгорел, как спичка": дрон ВСУ уничтожил оккупанта под Покровском

Дрон ВСУ уничтожил оккупанта под Покровском Фото: скрин видео Острые картузы

В Донецкой области дрон ВСУ уничтожил оккупанта, который направлялся на штурм Покровска. При попытке русских войск продвинуться в сторону Покровска украинские воины из подразделения «Острые Картузы» ликвидировали его.

Об этом свидетельствует видео 18+ «Острых Картузов».

Как сообщили операторы БпЛА, во время разведки они заметили двигавшегося по полю российского штурмовика. Первым по нему сработал FPV-дрон на оптоволокне. В результате прямого попадания в оккупанта занялся рюкзак, и он мгновенно вспыхнул, как спичка.

В Донецкой области дрон ВСУ уничтожил оккупанта Фото Острые Картузы

Видео инцидента воины обнародовали 19 октября на своем Telegram-канале, добавив комментарий.

В Донецкой области дрон ВСУ уничтожил оккупанта Фото Острые Картузы

«Ужасная смерть контрактника, поверившего в российскую пропаганду и уехавшего зарабатывать на войне против Украины», — говорится в сообщении.

По словам бойцов, захватчик оставался в сознании, однако из-за усталости и ранения не смог снять горящий рюкзак.

«Такая судьба ждет тех, кто едет убивать за деньги в чужую страну», — добавили операторы.

