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Сгорели дотла: оккупанты применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций

Сгорели дотла: оккупанты применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций

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Сгорели дотла: оккупанты применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций

uk.wikipedia

Оккупанты терпят потери не только от ВСУ, но и от своих же военных. В Запорожском направлении они применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих позиций.

"Досадный" инцидент произошел сегодня, 8 мая.

Об этом сообщает пресс-служба одной из пехотной бригады ВСУ.

Как отмечается, после удара от оккупантов не осталось и следа – сгорели дотла на украинской земле.

"Такие действия положительно воспринимаются и всячески поддержатся украинскими военными. Мы понимаем, что на майские традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание — курить себя на территории России. Потому что в Украине вам совсем не рады", — положительно прокомментировали украинские защитники.

Стоит отметить, в Институт США по изучению войны прогнозирует, что на Харьковском направлении ВСУ в ближайшие дни или недели продвинутся к границе с РФ.

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