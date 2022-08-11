"Шабаш в филармонии": судилище над пленниками в Мариуполе может состояться 24 августа

Российские оккупанты готовят показательное судилище над украинскими военными в Мариуполе.
Мероприятие россияне могут провести в День Независимости Украины, 24 августа. Местом судилища станет Мариупольская филармония.
Об этом сообщил мэру города Вадим Бойченко, пишет Ukraine Media Center.
Таким образом, в Кремле создадут хоть какую-то "победу" для своего потребителя, ведь реальных побед на фронте армия агрессрки на фронте не имеет.
"Они (оккупанты — Ред.) хотят где-то на День Независимости сделать свой шабаш в филармонии в Мариуполе. У России нет побед на фронте, поэтому она хочет показать "победу" над пленными. Это называется военное преступление. Ведь была договоренность, что те военные, сложивших оружие, поедут исключительно в сторону Украины", — подчеркнул мэр.
Оккупанты хотят устроить показательный суд над украинцами, а также испугать украинских военных, которые сейчас на фронте. По словам городского головы, такими действиями россияне стремятся показать, что договоренности ничего не стоят.
В тюрьмах Мариуполя содержатся около 10 тысяч украинцев, среди которых гражданские и военнопленные.
Как сообщалось, российские оккупанты в Мариуполе инсценируют так называемые задержания бойцов "Азова". Таким образом, россияне хотят создать иллюзию "успешной" борьбы с украинским сопротивлением.
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