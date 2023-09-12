"Шаг к освобождению Крыма": в ГУР рассказали новые подробности операции с "вышками Бойко"

Представитель ГУР рассказал, как военные заходили на платформы в Черном море и как они помогут освободить Крым.
Украина вернула под контроль газовые и нефтяные платформы Черного моря между Крымом и Одессой. Россия оккупировала "вышки Бойко" в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, в частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.
После удачной операции ГУР Россия лишилась части возможностей для наблюдения и поражения украинских сил, а Силы обороны эти возможности получили, рассказал LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Операция по возобновлению контроля над газовыми и нефтяными платформами в Черном море проходила в несколько этапов. Ее разрабатывали в коллаборации с другими структурами, но на финальном этапе работали только сотрудники ГУР.
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"Некоторые объекты еще необходимо было найти. Во время операции использовался весь набор доступных инструментов, включая спутниковые данные", — рассказал Юсов.
По его словам, во время первого этапа операции военные на резиновой лодке, несмотря на непогоду, пришвартовались к платформе и обследовали ее.
"Одну из проблем создал российский истребитель Су-30, который двигался в направлении острова Змеиный и пролетал мимо платформы. Через несколько минут после пролета был нанесен бомбовый удар по Змеиному. Впрочем, украинские военные смогли успешно обезвредить российскую РЛС", — рассказал представитель ГУР детали спецоперации.
А через несколько дней военные ВСУ вернулись на установку на большем количестве лодок, чтобы забрать найденные вражеские трофеи: вертолетные боеприпасы типа НАР и РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.
"В ходе очередной фазы операции российскому Су-30 все же удалось выследить украинские катера, произошло сражение. Разведчики на катерах смогли поразить истребитель из ПЗРК. Российский самолет вынужден был отступить", — отметил Андрей Юсов.
Однако, как выглядит восстановление контроля над "вышками Бойко" – в Главном управлении разведки пока не разглашают.
"О постоянном присутствии комментировать не будем, чтобы не облегчать работу спецслужбам РФ. Восстановление контроля — это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны", — отметил Юсов.
Возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море в гУР называют шагом к освобождению временно оккупированного Крыма.
"Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные меры. Это очередной шаг к освобождению Крыма и возвращению контроля над акваторией Черного моря", - резюмировал Андрей Юсов.
Почему платформы называют "вышками Бойко", кто их владелец и как их захватили россияне – читайте в материале ТСН.ua
Напомним, в ВМС раскрыли неожиданные подробности операции с "вышками Бойко".
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