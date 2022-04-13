"Шаг к суду над Россией": Подоляк прокомментировал заявление Байдена о геноциде в Украине

Байден показал свою готовность называть российские военные преступления геноцидом.
Признание президентом США геноцидом действия российского диктатора Путина, армия которого жестоко убивала и издевалась над мирными гражданами Украины, заставят сесть РФ на скамью подсудимых.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк отметил, что называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовых убийств в Украине.
"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему", — написал советник главы Офиса президента Украины.
Напомним, президент США Джо Байден 13 апреля впервые официально назвал войну в Украине геноцидом. В частности, президент США объяснил, что речь идет о геноциде, совершенном Владимиром Путиным.
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