Шаги были превентивные: Зеленский объяснил, что было бы без Курской операции

По информации президента, по состоянию на сегодняшний день в Курщине находится 60 тыс. войск РФ.

Операция ВСУ в Курской области была вынужденным превентимным шагом, ведь Путин планировал оккупировать Сумы и Харьков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Наши шаги в Курском направлении были превентивны. Потому что Украина и партнеры знали, что следующая цель Путина оккупировать наш Север – Сумы и Харьков. Мы увидели большое количество накопления российских войск для оккупации Сум. И мы сделали первый шаг – раньше, чем они. Нам это сильно помогло", – объяснил глава государства.

По информации президента, по состоянию на сегодняшний день на Курщине находится 60 тыс. войск РФ, что также помогло Силам обороны на Харьковщине, поскольку оккупанты перебросили оттуда на Курщину значительное количество своих войск.

"То есть это был тактический успех Украины, но успех не для оккупации. Нам не нужна их территория, нам не нужны их земли, нам не нужны их люди. Мы хотим просто жить спокойно, дома, без войны. Это единственное, что нам нужно", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что ВСУ отразили масштабное наступление россиян в Курской области.

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