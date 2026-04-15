"Шахед" летел прямо на детей: появились жуткие подробности удара по Черкассам, где погиб 8-летний мальчик

В Черкассах от удара дрона погиб ребенок

Реклама

14 апреля россияне атаковали Черкассы дронами. В результате налета БпЛА с погиб восьмилетний мальчик. Маленький Богдан в момент российской атаки находился на детской площадке.

Травмы ребенка не были совместимы с жизнью. Другие дети, тоже игравшие на площадке, сейчас находятся в больнице. Подробностями поделились 18000.

Играл с детьми на площадке: что известно о гибели восьмилетнего Богдана в Черкассах

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о гибели 8-летнего мальчика в результате российской атаки. Он подтвердил, что Богдан находился на детской площадке вместе с другими детьми, когда российские дроны ударили рядом.

Реклама

«Играл на детской площадке. Он был на улице со своими сверстниками. Они сейчас находятся под наблюдением врачей», — заявил мэр.

В сети опубликовали фото ребенка, убитого вчера россиянами. Пользователь Сергей Благодарный написал, что еще 12 апреля, на Пасху, Богдан был в церкви и славил Бога.

«Еще в это воскресенье Богдан был в церкви и прославлял Бога. В Черкассах сегодня Россия убила восьмилетнего мальчика. Первый солнечный день, много детей на игровых площадках и „Шахед“ прямо на них», — написал мужчина.

Он добавил, что дети очень сильно кричали от страха. Сергей назвал ситуацию ужасом и выразил искренние соболезнования родителям погибшего ребенка.

Реклама

Фото: 8-летний Богдан, Сергей Благодарный/Facebook

«Слов, которые могли бы облегчить эту боль, просто не существует. Искренне сочувствую семье», — написал городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.

Что еще известно об атаке на Черкассы

Сегодня, 15 апреля, в Черкассах объявлен траур.

Вчера, 14 апреля, в результате российской атаки стало известно о 14 пострадавших людях. По словам медиков, погибшего мальчика пытались реанимировать более часа несколько врачей. Однако россияне забрали его жизнь.

Силы ПВО смогли сбить девять российских целей, однако все из них сбить не удалось.

Реклама

Ударная волна и осколки повредили четыре многоэтажки.

Сегодня ночью россияне снова атаковали Черкассы дронами. Об этом сообщил городской глава. Известно о повреждениях жилых домов и автомобилей. Масштабы уточняют. К медикам обратились четыре человека.