«Шахед» попал в пятиэтажку в Харькове: что известно о пострадавших

Взрыв (иллюстративный фото) / © Associated Press

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В Новобаварском районе Харькова вражеский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, после попадания загорелась кровля дома. Всех жителей оперативно эвакуировали.

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На месте работают профильные службы, ликвидирующие пожар и другие последствия атаки. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Информация о других возможных последствиях уточняется.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российские удары полностью уничтожили все АЗС на участке трассы Харьков — Полтава, включая заправки в Валках, Чутово и других населенных пунктах. По его словам, последнюю работающую АЗС в Валках оккупанты уничтожили 26 июля, поэтому водителям рекомендуют заранее позаботиться о запасе горючего. В то же время Скорик подчеркнул, что, несмотря на разрушение более 200 АЗС в Украине, из которых более 80 — на Харьковщине, топливного кризиса в стране пока нет.

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