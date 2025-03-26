"Шахед" прилетел во время футбольного матча: что сказал Зеленский об атаках россиян по городам Украины

На таком фоне точно некстати говорить о послаблении давления на Россию, отмене санкций, заявил президент.

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на атаки армии РФ по городам Украины 26 марта. Он также обнародовал видео прилета вражеского БпЛА во время футбольного матча в Харькове.

Об этом говорилось в обращении президента Украины.

Он заявил, что сегодня, 26 марта, уже более десятка дронов ударили по Харькову. Там повреждены обычные дома, по состоянию на данный момент пострадали 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка.

"Ни одна страна не должна через такое проходить", — сказал Зеленский.

"Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине – это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых "Шахеды". Это Иран научил Россию производству таких ударных дронов.

Президент добавил, что на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, отмене санкций и т.д.

"Россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже пол месяца на столе американское предложение безусловного прекращения огня. Нужно давление на Россию, чтобы уберечь жизнь людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата", — сказал президент.

Зеленский обнародовал видео атаки "Шахедом" во время футбольного матча в Харькове

Напомним, в Золочеве ранены 14-летняя девочка и 26-летний мужчина. В результате попадания БпЛА типа "Шахед" в жилой дом 26 марта вечером пострадали местные жители.

Тем временем в Харькове прогремел целый ряд взрывов. Там в результате ударов пострадали горожане.