"Шахедами" стало можно управлять на глубине до 70 км: что изменилось в дронах врага

"Шахеды" стали более опасны для приграничных и прифронтовых территорий.

Российские оккупанты могут управлять своими ударными дронами типа "Шахед" во время атак на глубине до 70 километров.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и специалист по радиосвязи Сергей Флеш.

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По его словам, в какой-то момент россияне начали применять "Шахед" для атак прифронтовых зон. А недавно военные обнаружили в "Шахедах" радиомодем.

"По почерку – изделие концерна "Калашников". Теперь "Шахеды" могут руководствоваться при атаке целей на глубине до 70 километров. Не приводиться онлайн по видео, как "Ланцет", а менять цели, маршруты и т.д. на основе сигналов спутниковой навигации", – объяснил специалист в сфере радиотехнологий.

Отметим, что недостатком "Шахедов" сначала называли полностью автономный полет, после запуска беспилотник не передает никакой информации операторам. Впоследствии было зафиксировано кустарное оборудование российских дронов модемами мобильной связи. В частности, на "Шахедах" обнаружили модем сотовой связи с SIM-картой украинского оператора "Киевстар".

Ранее мы писали, что такое украинский РЭБ и как он уничтожает российские беспилотники на фронте.

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