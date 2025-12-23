"Шахедом", который атаковал поезд на Житомирщине, могли управлять из Беларуси

Российские "Шахеды" / © Украинское радио

Прошлой ночью в Житомирской области беспилотный летательный аппарат типа "Шахед" с онлайн-управлением нацеливался на объект энергетики, но почти попал в двигавшийся пассажирский поезд.

Эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что оператор "Шахеда" видел поезд и понимал, что внутри находятся люди.

"Пилот "Шахеда" принял решение атаковать поезд, но только по счастливой случайности промахнулся", - отметил он.

В результате падения беспилотника позже произошла авария грузового поезда.

По словам эксперта:

Противник продолжает атаковать наши тыловые объекты "Шахедами", для него не существует нравственных границ. Мирно спавшие в поезде люди едва избежали трагедии. Вероятно, управление "Шахедом" осуществлялось с территории Беларуси — расстояние до места происшествия составляет около 80 км, в то время как от России слишком далеко. Государство должно усилить защиту локомотивов и поездов по всей стране, а не только вблизи границ. Это включает в себя применение средств РЭБ против МЭШ-модемов и информирование машинистов об алгоритмах действий в случае появления "Шахедов".

Бескрестнов подчеркнул, что атаки беспилотников с онлайн-управлением демонстрируют отсутствие моральных границ у врага и высокий уровень угрозы гражданской инфраструктуре.

Напомним, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский заявил, что во время массированной атаки РФ 23 декабря 2025 года основной удар пришелся на западные регионы Украины, что свидетельствует об изменении тактики врага.