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"Шахеды" атаковали Черниговскую область: что известно о повреждениях и пострадавших (фото)
Известно о «прилетах» в Прилуцком, Нежинском и Черниговском районах, где вражеские дроны нанесли разрушения.
Российская армия атаковала Черниговскую область беспилотниками «Шахед» в ночь на 10 июня. В регионе были повреждены дом и несколько автомобилей, есть раненые.
Об этом сообщили начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и другие органы власти.
Из-за российской дроновой атаки по Черниговщине были ранены двое гражданских мужчин в возрасте 19 и 39 лет. В Прилуцком районе взорвался вражеский беспилотник, вероятно, типа «Герань-2» (российское название «Шахеда»).
Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА, в результате этого же взрыва было повреждено авто.
Еще один взрыв в результате падения российского дрона произошел в Нежинском районе. Из-за этого были повреждены окна дома, две машины и автомобильный прицеп.
По информации Оперативного командования «Север», взрыв в результате дроновой атаки произошел и в селе Берлозы Черниговского района. Там была повреждена хозяйственная постройка.
На месте вражеских атак работают полицейские и фиксируют последствия этих ударов.
Сведения о событиях внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о военных преступлениях.
По данным Чауса, за последние сутки российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в семи громадах Черниговщины. Захватчики применяют беспилотники, артиллерию, минометы, неуправляемые авиационные ракеты.
Напомним, в ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 322 дронами и ракетами. Часть вражеских целей сбила противовоздушная оборона, но зафиксированы и попадания в 11 локациях.
Больше всего этой ночью досталось Киеву: повреждения зафиксированы в семи районах. В частности, на Оболони «прилетело» по территории жилого комплекса, были повреждены 18 домов. По последним данным, в больницах находятся двое пострадавших, четырем оказали помощь амбулаторно.