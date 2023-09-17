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"Шахеды" атакуют три области Украины: в ВСУ назвали населенные пункты, где высока угроза ударов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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"Шахеды" атакуют три области Украины: в ВСУ назвали населенные пункты, где высока угроза ударов

Сбивание дрона. Фото: скриншот

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают быть в укрытиях.

Беспилотники "Шахед" в воскресенье, 17 сентября, атакуют Украину. Высокая угроза ударов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Украинские защитники сообщили, что ударные дроны окупантов двигаются в направлении Кропивницкого. Также существует угроза для города Первомайска Николаевской области.

Кроме того, группа "Шахедов" двигается в направлении города Рени в Одесской области. Во всем Измаильском районе Одесщины существует высокая угроза ударов.

"Угроза остается! Еще группа "Шахедов" двигается в направлении юга Одесщины!", — говорится в сообщении.

Жителей этих регионов призывают быть особенно осторожными и реагировать на воздушные тревоги.

Напомним, российская террористическая армия в воскресенье, 17 сентября, запустила в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников. Они атакуют южные регионы Украины.

В Николаевской области в Воздушных силах ВСУ сообщили о работе ПВО по иранским дронам, которые Россия запустила по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1383
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