Шахеды летят просто с конвейера: эксперт сказал, почему РФ не успевает накапливать ракеты и дроны

Анализ обломков показал реальные масштабы производства ракет и дронов в России / © ТСН

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Современные российские атаки по украинским городам демонстрируют интересную тенденцию скорости изготовления и применения вражеского оружия. Оккупанты вынуждены использовать ракеты и дроны сразу после их сборки на заводах и не могут создать существенные стратегические резервы.

О реальных темпах производства и остатках российского вооружения на основе анализа обломков пишет советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

Атаки «Шахедами» прямо с конвейера

Специалист отметил, что недавно по Харькову ударил вражеский ударный беспилотник, изготовленный всего несколько дней назад. Обычно российские дроны-камикадзе типа «Шахед» прилетают в Украину с датой выпуска от пяти до пятнадцати дней.

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Такой короткий промежуток времени между производством и применением очень показателен для оценки возможностей врага. Это означает, что Россия атакует наше государство беспилотниками буквально с завода, минуя этапы длительного складского хранения.

Ситуация с баллистикой и крылатыми ракетами

В то же время, ситуация с баллистическим вооружением выглядит несколько иначе, ведь ракеты «Искандер» фиксируются с датой выпуска за прошлый 2025 год. Это говорит о том, что противник постоянно поддерживает опасный запас этих ракет на уровне от 180 до 250 единиц. Авиационные ракеты Х-59, по которым враг терроризирует прифронтовые регионы, также преимущественно датированы третьим кварталом 2025 года.

Что касается другого современного вооружения, то ракеты Х-101 чаще всего имеют маркировку, указывающую на производство за несколько месяцев до запуска уже в текущем 2026 году. Гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты в комплексы С-400 также прилетают с датами выпуска этого года. В общем, эти данные подтверждают, что российская промышленность не способна накапливать крупные арсеналы, и почти все произведенное вооружение сразу идет на фронт.

Напомним, Флэш предупредил, что доля реактивных ударных беспилотников во время российских атак на Украину будет постоянно расти. Оккупанты готовятся применять новые скоростные дроны модификации «Герань-4».

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