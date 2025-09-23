"Шахеды" над Европой: как далеко Россия может дотянуться

Российские дроны / © t.me/SJTF_Odesa

Россия уже способна запускать дальнобойные беспилотники "Герань-2" по странам Европы из имеющейся инфраструктуры. По данным ГУР МОУ, дальность полета этих дронов составляет 1800-2500 км, что позволяет атаковать скандинавские страны, Нидерланды, большую часть Германии и юг Италии.

Об этом пишет Defense Express.

При использовании максимальной дальности – до 2500 км – в зоне поражения оказываются Великобритания, Италия, большая часть Франции и даже часть Испании, включая Мадрид.

Имеющиеся пусковые площадки в оккупированном Крыму, Брянской области и Санкт-Петербурге уже могут обеспечить такие атаки. Развертывание новых площадок, например, в Бресте (Беларусь) или в Калининградской области прибавит к дальности еще около 700 км.

Хотя реальные маршруты дронов сложны для обхода украинских систем ПВО, практика показывает, что прорыв первого эшелона ПВО может дать дронам значительную свободу передвижения. При этом существующие европейские системы противодействия БпЛА значительно дороже самих дронов, что создает технологический и экономический дисбаланс.

Эксперты предупреждают, что даже страны, которые ранее считались удаленными от угрозы, такие как Испания, должны быть готовы к потенциальным атакам российских дронов.

Напомним, 22 сентября над Данией и Норвегией зафиксировали неизвестные дроны. Все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, были временно приостановлены.