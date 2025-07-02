"Шахеды" научатся уклоняться от ПВО: эксперт предупредил о новой уловке РФ

"Шахеды" научатся уклоняться / © ТСН

Реклама

Россия наращивает интенсивность массированных ударов по Украине дронами и ракетами. Только 29 июня враг использовал 537 воздушных целей, включая 477 «Шахед» и их имитаторов. О масштабах этих атак, украинском противодействии и осенних угрозах рассказал Сергей «Флэш» Бескрестнов, специалист по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке

Об этом пишет УНИАН.

Зависимость от Запада и масштабы производства «Шахедов»

Эксперт отмечает, что Украина очень зависит от западных партнеров по вопросам «большого ПВО» (зенитные ракетные комплексы). Однако их поставки «нестабильны», что делает невозможным расчет на них как на постоянный источник защиты воздушного пространства.

Реклама

По словам Сергея Бескрестнова, Россия активно наращивает производство «Шахедов». Поскольку нашла у них «относительно дешевое и эффективное оружие» против Украины. Они также отработали «эффективную тактику преломления ПВО методом массированных атак на города» и планируют это масштабировать. По его информации, РФ строит еще один завод.

«Чтобы нарастить производство в 5 раз, им понадобилось чуть больше года. Поэтому я не удивлюсь, если через год мы увидим атаку в 700-800 БпЛА в одну ночь», — прогнозирует специалист.

Он добавляет, что ГУР оценивает увеличение производства в пять раз, тогда как сам Бескрестнов считает, что в семь раз будет продолжаться, поскольку Россия уже запустила производства в Ижевске и Алабуге, и ничто не мешает им масштабироваться дальше.

Угроза энергетике зимой и методы противодействия

Сергей «Флэш» Бескрестнов убежден, что Россия будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины этой осенью и зимой. Он объясняет, что летом такие атаки не имеют смысла.

Реклама

Относительно средств борьбы с «Шахедами» специалист выделяет несколько направлений:

РЭБ (радиоэлектронная борьба): она не сбивает «Шахеды», а только не дает им попасть в цель, «закрывая» конкретные объекты. Попавшие под действие РЭБ дроны теряют сигнал и становятся более уязвимыми для других средств поражения, например, мобильных огневых групп. РЭБ «стопроцентно помогает, но не является панацеей».

Мобильные огневые группы: их эффективность, по оценке Бескрестнова, «значительно меньше», чем 40%, о которых заявлял Сырский, — около 20%. Он объясняет это тем, что Россия использует тактику полета Шахедов на большой высоте (2-4 километра), где малые огневые группы неэффективны, ведь маленькую точку в небе невозможно сбить с пулемета.

Авиация (истребители и вертолеты): украинская авиация очень эффективна, но столкнулась с проблемами. Истребителям на малых высотах «очень тяжело охотиться на „Шахеды“», поскольку их скорость значительно превышает скорость дронов (180-200 км/ч у «Шахедов» против 3-5 раз выше истребителей). Вертолеты же очень эффективны, но их недостаточно для массовой борьбы. Спортивная авиация, как Як-40 в Одессе, также показывает результаты, когда пилот и стрелок расстреливают Шахеды сверху.

Большая ПВО: это комплексы типа Gepard и ракетные системы. Здесь Украина тоже зависит от партнеров.

Ставка на зенитные дроны и вызовы будущего

Наибольшую ставку делают на зенитные дроны для сбития «Шахедов». Это дроны, похожие на FPV, но с лучшими характеристиками: скорость до 300 км/ч, возможность полета на большие высоты и специфический заряд. В Украине уже есть 3-4 проверенных производителя таких дронов.

Глобальная задача — масштабировать производство, набрать и научить экипажи, поскольку требуются большие навыки. Критически важным элементом для эффективной работы зенитных дронов является сеть радиолокационных станций (РЛС), позволяющих точно обнаруживать «Шахеды».

«Ряды пилотов ударных БПЛА должны вообще не допускать залета „Шахедов“ вглубь Украины», — отмечает Бескрестнов.

Реклама

Он призывает обеспечить эшелонированную защиту в 2-3 уровня вдоль границы или линии боестолкновения. Иначе если «Шахеды» будут сбивать над городами, это приведет к «большим жертвам среди гражданских». Украина уже долгое время использует подобные дроны для сбивания разведывательных БПЛА врага, но с «Шахедами» эта технология только сейчас активно разрабатывается. Разница состоит в скорости: разведывательные дроны летают медленнее (40-90 км/ч), в то время как современные «Шахеды» имеют скорость 200-220 км/ч. Для поражения «Шахеда» зенитный дрон должен быть значительно более быстрым (280-350 км/ч), и именно разработка таких скоростных БПЛА была основной проблемой.

Российское противодействие и украинское дроностроение

Россияне уже знают об украинских зенитных дронах. Сергей «Флэш» Бескрестнов призывает заранее думать о возможных контрмерах РФ. Самой простой и эффективной стратегией для россиян может стать установка на «Шахеды» дешевых камер, позволяющих дронам маневрировать, идти вверх/вниз, вправо/влево, при обнаружении угрозы. Он подчеркивает, что эти доработки очень дешевы и могут быть быстро интегрированы.

«Нужно смотреть, какие у „Шахеда“ есть возможности для маневрирования. И что россияне могут сделать с ними. Чтобы мы понимали, какие методы нужно прибавлять уже сейчас. Иначе может произойти такая ситуация, что мы быстро выпустим 10 или 100 тысяч дронов. А они окажутся неэффективными», — предупреждает эксперт.

Относительно общего состояния дроностроения Бескрестнов отмечает, что украинские производители также наращивают мощности, и масштабирование производства зависит только от финансирования и комплектующих. В отличие от России, не имеющей проблем с ресурсами для производства, у Украины есть «отдельные проблемы с финансами», что является «вопросом только бюджета».

Реклама

В будущем Россия может использовать реактивные «Шахеды», которые уже были замечены как тестовые полеты, и иранские «Шахеды» с искусственным интеллектом. Однако специалист выражает сомнения в их массовом использовании из-за высокой стоимости. Реактивные «Шахеды» дороже, а их эффективность пока не очевидна. Дроны из ИИ также очень дорогие (стоят как 5-7 «ланцетов»), поэтому могут применяться только для отдельных точечных целей.

Россия делает ставку как на количество, так и качество. Они постоянно совершенствуют Шахеды, работая над двигателем, системами навигации и летными характеристиками.

Напомним, массированная российская ракетно-дроновая атака по Украине на ночь 6 июня произошла после телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как известно, Путин заявил Трампу, что «вынужден ответить» (на уничтожение самолетов, которыми Россия убивает украинцев — Ред).