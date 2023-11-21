"Шахеды" почти долетели к Польше — Коваленко рассказал о новых маршрутах оккупантов

Оккупационные войска России в ночь на 21 ноября в очередной раз атаковали Украину беспилотниками Shahed, ракетами С-300 и ракетой "Искандер-К". Воздушные Силы уничтожили 9 вражеских дронов и крылатую ракету "Искандер-К".

Как пишет украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, налет осуществлялся несколькими группами, которые проникли вглубь Украины, а также смогли долететь практически до границы с Польшей.

Так, четвертая группа дронов фиксировалась в районе Трояновки и Старых Кошарей Волынской области.

"Данный налёт заставляет задаться как минимум двумя вопросами. Первый - было ли польское направление проявлением некой демонстративной угрозы для Польши и как далеко бы они долетели бы. Второй - общая протяжённость маршрута Shahed-131/136 превысила 1300 км в воздушном пространстве Украины, а общая продолжительность воздушной угрозы - более 6 часов", — отметил эксперт.

Коваленко отметил, что в последнее время оккупационные войска России каким-то образом прокладывают самые безопасные маршруты для своих дронов-камикадзе.

"Их новые маршруты работают на повышение выживаемости дронов-камикадзе, как по времени, так и по расстоянию. Возможно, даже, сегодняшний налёт это была проверка дееспособности одного из таких маршрутов. Всё это лишний раз указывает, что Украине не только нужно больше классических средств ПВО и важно формирование наземных мобильных групп перехвата, но и становится одним из приоритетов получение лёгкой авиационной техники для воздушных перехватов дронов-камикадзе", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, на Хмельнитчине ночью произошли взрывы – что известно.

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