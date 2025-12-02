"Шахеды" с ракетами: генерал объяснил, способна ли украинская ПВО сбивать их

Беспилотник / © ТСН

Россия впервые применила дрон-камикадзе «Шахед «, оснащенный ракетой класса „воздух — воздух“ Р-60, создав новую угрозу для украинских вертолетов.

Об этом 24 канала рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По словам Маломужа, Россия активно учится и пытается усложнить сбитие своих дронов, добавляя в них новые элементы вооружения. Появление ракеты Р-60 на Шахеде является очередным шагом к повышению их опасности.

Эксперт отмечает, что Украине уже сейчас нужно работать над поиском решений для нейтрализации этой угрозы. Речь идет как об усилении противовоздушной обороны, так и об укреплении собственного военно-промышленного комплекса.

Маломуж уточнил, что «Шахеды» с ракетами Р‑60 теоретически могут атаковать украинские вертолеты и другие воздушные цели, однако из-за дополнительного веса дрон должен быть медленнее. Это дает украинским ПВО возможность его уничтожать.

Генерал подчеркнул, что критически важно обнаруживать места, с которых россияне запускают дроны. Поиск таких локаций вместе с партнерами и нанесение ударов по этим точкам — один из ключевых шагов для уменьшения угрозы.

Эксперт подчеркнул, что Украине следует, прежде всего, усилить противовоздушную оборону и закупить дополнительные системы, развивать собственный военно-промышленный комплекс для поиска новых решений, масштабировать удары по местам запуска «Шахедов» и активно использовать антидроновые системы.

По его словам, появление модифицированных дронов лишь подтверждает, что Россия продолжает экспериментировать и совершенствовать вооружение, поэтому Украина должна действовать на опережение.

Напомним, на фоне новой угрозы эксперт отмечает, что ракета Р-60 имела мощность ограниченную тремя килограммами боевой части, и украинские экипажи должны усилить внимание к собственной безопасности и контролировать возможные групповые атаки дронов.