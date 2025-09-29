"Шахеды" становятся более сложными целями: в Минобороны объяснили, как Россия модернизирует дроны

"Shahed" / © MIL.IN.UA

Реклама

Российские дальнобойные ударные дроны типа Шахед постоянно модернизируются и становятся все более сложными целями для украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC.

По словам генерала Гаврилюка, российская сторона постоянно усовершенствует технологии, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Реклама

"В 2023 году, когда их только начинали применять, они имели 4-канальные антенны и были относительно уязвимы к РЭБ", - рассказал генерал Гаврилюк.

Однако, по его словам, сейчас на дроны устанавливают 16-канальные системы, уже умеющие изменять частоты получаемых сигналов, что позволяет им проходить через зоны радиоэлектронного подавления. В сочетании с тактикой массированных ударов такие модернизированные беспилотники дают больший эффект, чем раньше.

Для отражения этих усиленных угроз Украина применяет "многоэшелонные" линии обороны. В комплексные системы защиты входят зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, охотящиеся на российские беспилотники в воздухе, средства радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления, а также авиация, в том числе истребители F-16.

Ранее сообщалось, что Германия до конца 2025 значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, передав еще две современные зенитно-ракетные системы Patriot.