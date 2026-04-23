Война
386
1 мин

Шахеды ударили по Кривому Рогу: тяжело ранена женщина, город частично без света

РФ атаковала Кривой Рог. Повреждена инфраструктура, одна женщина в тяжелом состоянии.

Кирилл Шостак
Александр Вилкул

Александр Вилкул

Во время последней воздушной тревоги российские войска атаковали Кривой Рог, попав в административное здание и объект инфраструктуры. На месте возник пожар, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Сначала информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии стало известно о раненой женщине. 41-летняя пострадавшая получила проникающее ранение грудной клетки и находится в тяжелом состоянии. Врачи проводят операцию и борются за ее жизнь.

Кроме того, в результате атаки дронами типа «шахед» поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций.

В связи с этим временно изменено движение троллейбусов №1, 2, 20 и 21 — они разворачиваются в районе автовокзала.

Энергетики уже работают над ликвидацией повреждений и восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня в Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги.

В результате атаки на Днепр пострадали семь человек, среди которых двое детей.

