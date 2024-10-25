"Шахеды" заходили двумя волнами: стали известны детали ночной атаки по Киеву

Сегодня ночью оккупанты снова терроризировали Киев. Это уже 15-я воздушная атака за 25 дней октября.

Об этом сообщили в КМВА.

"Враг применил исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории Курской области и Краснодарского края. На столицу баражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киеве объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались около 4 часов", - говорится в сообщении.

За это время были обнаружены и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежены до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины.

В результате атаки в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что РФ ударила по Староконстантинову дронами, в результате чего в городе есть разрушения и потерпевшие.

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